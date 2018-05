Matrimonio Harry e Meghan, come vedere le nozze reali in diretta tv

La data del 19 maggio 2018 è già evidenziata sul calendario degli appassionati della cronaca rosa più ‘altolocata’, in fermento per il matrimonio dell’anno del principe Harry con Meghan Markle.

Nella cappella di St. George del Castello di Windsor il secondogenito di Carlo e Diana e la ormai ex attrice americana si prometteranno amore eterno davanti alla famiglia reale inglese, agli amici, ai parenti e alle persone comuni che assisteranno alla cerimonia dai giardini del castello.

Ma la possibilità di assistere alla cerimonia comodamente seduti sul divano di casa propria è data anche ai telespettatori che potranno sintonizzarsi sui canali dedicati all’evento e godersi il rito durante il quale Harry e Meghan si diranno sì.

Matrimonio Harry e Meghan, quando inizia e come vederlo in tv

Il matrimonio di Harry e Maghan inizia il 19 maggio 2018 alle 12 (ora inglese), quindi alle 13.00 in Italia.

La tv italiana ha programmato la trasmissione della diretta come già successo per il principe Carlo e Lady Diana e per il principe William con Kate Middleton, ma stavolta non sarà la Rai a offrire la diretta con il Tg1, bensì Real Time.

Lo speciale sul matrimonio di Harry e Meghan sarà commentato dal famoso weeding planner Enzo Miccio insieme a Katia Follesa, nuovo volto di punta della rete, Giulia Valentina che rientra nella squadra di 'Ma come ti Vesti?' - e Mara Maionchi.

Matrimonio Harry e Meghan, lo speciale su Rai Uno e Canale 5

Su Rai Uno, subito dopo la fine dell’edizione del Tg1 delle 13.30, si prevede uno speciale del Tg1 dal titolo “Meghan ed Harry il matrimonio dell'anno” che inizia alle 13.55 e terminare intorno alle 15.

Parte prima, invece, Canale 5 che segue in diretta le nozze del principe Harry e Meghan Markle con uno speciale Tg5 realizzato in collaborazione con Verissimo in onda dalle 12.30 alle 14.45, quando andrà poi in onda l'edizione 'canonica' del Tg5.

Matrimonio Harry e Meghan, in diretta in lingua originale su Sky News

Su Sky News (Sky, 522) è prevista la cronaca in diretta e in lingua originale del matrimonio di Harry e Meghan a partire dalle 10.00 del mattino, ora italiana, fino alle 18.00, quando inizieranno i contenitori informativi sempre dedicati al matrimonio reale.

Matrimonio Harry e Meghan, come vederlo in diretta streaming

Le nozze reali di Harry e Meghan possono anche essere seguite in streaming sul sito Mediaset, RaiPlay e sul canale YouTube della BBC. Anche Sky News dovrebbe tenere aggiornati i suoi telespettatori.