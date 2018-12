Matteo Renzi in tv, il suo 'Firenze secondo me' non supera il 2%: la stoccata di Salvini

Debutto amaro per Matteo Renzi nelle vesti di conduttore televisivo di "Firenze secondo me”, documentario sulla città in cui l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi è nato e cresciuto fino a diventarne sindaco.

La prima puntata in onda ieri sabato 15 dicembre su Canale Nove si è fermata all'1,8 per cento di share, raccogliendo appena 367mila spettatori, dato che non verrà certo ricordato per la sua straordinarietà, ma che – stando alla soddisfazione di Lucio Presta che ha prodotto la serie – è un ottimo risultato per la rete che lo ha trasmesso (“Debutto sopra la media di rete per ‘Firenze secondo me’, programma più visto della giornata e più commentato sui social”, ha twittato l’agente).

Mentre Matteo Renzi non si è scomposto per il risultato e sui social dalla Cina ha ringraziato i telespettatori che lo hanno seguito ("Buongiorno a tutti, grazie per i vostri messaggi! Sono in Cina per qualche ora, rientro domani per la legge di bilancio: non sono riuscito a rispondervi in tempo reale. Su #FirenzeSecondoMe grazie a tutti per i commenti, grazie davvero"), Matteo Salvini non ha risparmiato la battutina al vetriolo per la svolta televisiva dell’ex premier.

Aprendo il suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega a Milano, il mistro degli Interni e vicepremier ha ironizzato: "Basta con gli applausi, che poi mi monto la testa, poi finisco a fare documentari su Milano che fanno l'1,8% di share. Ha vinto anche la replica della Signora in giallo".

L’appuntamento con il secondo episodio di ‘Firenze secondo me’ è per sabato prossimo: il tempo per aumentare lo share c’è.