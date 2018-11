Salvini papà modello, il retroscena sul figlio al Maurizio Costanzo Show

(Nel video sopra Matteo Salvini parla del figlio)

Non solo immigrazione e sicurezza - i temi più caldi - nella puntata di mercoledì del Maurizio Costanzo Show, che ha ospitato Matteo Salvini. Il Ministro dell'Interno, pungolato dagli altri ospiti tra cui Rudy Zerbi, Giulia De Lellis e Briga, si è messo in gioco anche come uomo e il ritratto che ne è venuto fuori farà ricredere anche i suoi oppositori.

Frizzante, simpatico, aperto al confronto, Salvini non si è tirato indietro nemmeno quando Rudy Zerbi gli ha chiesto di cantare "Albachiara", hit di Vasco Rossi, uno dei suoi cantanti preferiti. E a proposito di cantanti, il vicepremier non ha storto il naso quando si è parlato di rapper, tra i suoi più grandi rivali, anzi, si è mostrato molto preparato perché idoli del figlio Federico.

Proprio sul figlio 15enne svela un aneddoto molto divertente: "Il mese scorso mi chiama mio figlio da scuola per dirmi che c'era sciopero. Gli ho detto 'vai', io l'ho sempre fatto. Mi risponde: 'E' contro di te, non è che ti offendi se esco?'. Si è fatto lo scrupolo".

"A lui piace il rap - ha raccontato ancora Salvini - Ogni tanto quando viene in macchina gli metto di nascosto De André, ma lui cambia e torna alle sue playlist".