Salvini attacca Fabio Fazio: "Il suo stipendio? Ci lavoreremo..."

C'è il Matteo Salvini che placa gli animi dei suoi contro Cristina Parodi ma c'è anche il Matteo Salvini che annuncia bordate contro il sistema dell'informazione.

"Abbiamo ogni giorno tutti contro. Io non faccio il piangina, ma non c’è un Tg, non c’è una radio, non c’è un giornale, che, non dico che non esponga cose positive, ma che sia obiettivo", ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno da Borgo Valsugana, in provincia di Trento, dove si trovava per un tour in vista delle elezioni provinciali del 21 ottobre.

“Stavo pensando anche e soprattutto a chi prende denaro pubblico che dovrebbe informare. Ogni riferimento a gente come Fabio Fazio è puramente casuale. Non vorrei fare nessun riferimento a chi fa politica prendendo due spiccioli, perché lui prende poco di stipendio, eh. Prende, più o meno, quello che tutti noi che siamo in questa stanza prendiamo. Però, va bene, io non sono invidioso, non sono geloso, non sono rancoroso e quindi buon per lui. Ci lavoreremo“.

Non è la prima volta che Matteo Salvini fa commenti su Fabio Fazio e il suo compenso. L'ultimo appena qualche giorno fa, ai microfoni di Rtl 102.5: "Che tempo che fa non lo guardo, sono sicuro che i prossimi vertici Rai sapranno valorizzare risorse interne dimenticate negli anni perché non avevano cugini, cognati, parenti. Fazio mi ha invitato tante volte: non ci andrò per coerenza, guardo altro. Per me non è corretto che ci siano stipendi nel pubblico come quelli, ma cambio canale".

E Fazio? Per il momento ha soltanto ritwittato l'articolo del Fatto Quotidiano che riprendeva le dichiarazioni di Salvini da Trento. Senza aggiungere nessun commento.