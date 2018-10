Mattino 5, acceso faccia a faccia tra Merola e Battista dopo il GF Vip

(Valerio Merola e Maurizio Battista a Mattino 5)

L’amarezza sorta tra le mura posticce della Casa del Grande Fratello per colpa di quel “pezzo di m***a” pronunciato da Valerio Merola è tornata ad essere argomento dello spazio che Mattino Cinque ha dedicato all’argomento.

I due ex concorrenti del reality si sono ritrovati di nuovo a confrontarsi sulla questione che, alla fine, non sembra essersi risolta nemmeno nel faccia a faccia in diretta nella trasmissione mattutina.

Dopo essersi chiesti scusa a vicenda, il battibecco è proseguito: “Se sono venuto qui a parlare di Valerio ho perso la mattinata”, ha affermato Battista; “Dicendo così non migliori la tua situazione”, è stata la battuta di Federica Panicucci che ha tentato di smorzare così l'atmosfera.

“Si può chiudere questa cosa? Mi sono annoiato!” ha aggiunto ancora Battista dopo aver visto un altro filmato che lo riguardava.