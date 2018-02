Mattino 5, Vecchi non perdona: ancora frecciatine con Federica Panicucci

Una calma apparente, ma nemmeno poi tanto, tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Le scuse della conduttrice di Mattino 5 per i fuori onda al vetriolo evidentemente non sono bastate al collega, che non perde occasione per calcare la mano su quanto accaduto pochi giorni fa, lasciando la sua "spalla" nell'imbarazzo più totale.

Sui social il giornalista ha già precisato che il suo futuro lavorativo dipende solo dal direttore di Videonews, Claudio Brachino, e non dalla Panicucci che metteva in dubbio il suo ritorno a settembre: "A quanti mi chiedono che cosa farò a settembre, posso dire che il mio lavoro dipende solo dal direttore della nostra testata Claudio Brachino e dai direttori dell'informazione di Mediaset". In quanto all'umiliazione ricevuta dalla collega, invece, Vecchi si toglie in diretta qualche sassolino rimasto nella scarpa: "Perdonami Federica, posso ringraziare la gente da casa che mi ha scritto in questi giorni messaggi di affetto e di stima? - ha chiesto retoricamente nella puntata di questa mattina - Mi hanno incoraggiato, quindi li ringrazio e basta perché mi sento in dovere di farlo".

A fatica Federica Panicucci è riuscita a mantenere la calma: "E' giusto Francesco, ma come sai mi sono scusata più volte con te. Più di così... Sono veramente mortificata e ne approfitto per ridirlo ora. Ma adesso cominciamo". E a questo punto un altro fuori onda ci sarebbe stato proprio bene.