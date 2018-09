Mattino Cinque, Corona chiama in diretta: la verità su Nina e l'affidamento di Carlos

(Sopra video della telefonata di Fabrizio Corona)

"Fabrizio sei in diretta, quindi mi raccomando", così Federica Panicucci ha accolto la telefonata a sorpresa di Corona durante la puntata di Mattino Cinque. A parte qualche simpatica frecciatina a Enrica Bonaccorti - con cui tempo fa ebbe un'accesa discussione al Maurizio Costanzo Show - l'ex re dei paparazzi si è comportato in maniera ineccepibile.

"Il 1 ottobre lancerò il mio portale dove racconterò la mia vita 24 ore su 24 in diretta - ha annunciato, spiegando che il video della caduta in bicicletta era architettato - ll riavvicinamento con Nina è una delle cose più belle che ho fatto e che mi rende più felice in assoluto. Quella foto che avete visto postata sui social risale a domenica sera e penso che da ora in poi, tutte le domeniche le passeremo così: insieme a mia moglie e a mio figlio a mangiare una pizza felici e sereni".

"Occhio a non cadere più" si è raccomandata la giornalista Candida Morvillo, presente in studio, ma "il solito" Fabrizio Corona ha la risposta pronta: "Se cado mi rialzo di nuovo".