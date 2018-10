Mattino Cinque, Federica Panicucci gelata dall'ospite: "Non voglio parlare di Lory Del Santo, è squallido"

Non ha peli sulla lingua Pierluigi Diaco, soprattutto quando si tratta di difendere le sue posizioni. Posizioni, a quanto pare, non comprese in pieno da Federica Panicucci che a Mattino Cinque, nella puntata di mercoledì, voleva commentare con lui la vicenda di Lory Del Santo.

"Federica, perdonami se mi permetto di dire quello che sto dicendo, ma voglio onorare questa partecipazione ed essere molto sincero - ha subito messo in chiaro il giornalista - Ho detto in più occasioni come la penso e sono in imbarazzo nel doverlo ribadire con un interlocutore come questo signore (Rocco Pietrantonio, ex compagno di Lory Del Santo, anche lui ospite della puntata, ndr)".

Non solo un veto da parte di Diaco, ma una decisione netta nei confronti del programma: "Ritengo che questa sia la mia ultima partecipazione a Mattino Cinque su questo argomento. Preferire parlare d'altro. Sono in forte imbarazzo che si parli in questa manieta della morte di un figlio. Lo trovo squallido". Più chiaro di così...