'Battistology', Maurizio Battista torna in tv: a confronto i “tempi andati” con i “tempi moderni”

Dopo l’enorme successo registrato nelle prime due stagioni, da lunedì 14 gennaio alle 21.00 Maurizio Battista torna su Comedy Central (in esclusiva su Sky, canale 128) in 'Battistology 3 - Tempi moderni'. “Battistology” è una produzione originale del canale di Viacom Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità, uno show in cui i monologhi dell’artista romano si fondono in maniera innovativa con inediti sketch che vedono protagonista lo stesso Battista.

Dopo aver provato a raccontare il nostro Paese, nella prima stagione, e i vizi capitali degli italiani, nella seconda, il tema della terza stagione sarà la differenza tra l’attualità e il passato vista attraverso gli occhi di Maurizio Battista. Nella prima puntata di lunedì 14 gennaio, Battista ci guida in un percorso divertente nel quale pone a confronto i “tempi andati” con i “tempi moderni” per sottolineare vizi e virtù degli uni e degli altri, alla ricerca di quegli aspetti più spassosi e dissacranti, caratteristica di tutto il suo umorismo.

Sarà dunque un’altra stagione tutta da ridere, grazie al talento di Battista e allo spirito innovativo che quest’anno unisce la stand up e la comicità tutta live al racconto tramite sketch.