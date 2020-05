Maurizio Battista sul GF Vip: “Scelta professionale sbagliata, mi sembrava di buttare via il mio tempo”

“Non riuscirei più a fare qualcosa che non sento nelle mie corde, tipo partecipare a il Grande Fratello Vip, nel 2018. L'avevo preso sotto gamba. Una volta dentro mi sono reso conto che non c'entrava granché con me": così, in un'intervista a Il Giornale il comico Maurizio Battista che da domani sarà su Rai2 con il nuovo programma 'Poco di tanto' racconta le sensazioni provate nel corso del reality di Canale 5 a cui prese parte nel 2018 per poi abbandonare in corso di svolgimento “per motivi personali”.

"Mi mancava molto la mia famiglia. Intendiamoci, se hai bisogno di soldi lo fai, ma per fortuna non era il mio caso. Mi sembrava di buttare via il mio tempo, di rubarlo ai miei affetti”, confida il comico: “Mi sentivo centenario lì in mezzo, solo, con intorno persone che non mi interessavano. Un conto è vederle un'oretta a cena, un altro per 24 ore di fila. Ho fatto una scelta professionale sbagliata, ho sottovalutato il contesto, che non è leggero, anzi, a volte può essere anche controproducente. Basta una frase di troppo, se hai un carattere impetuoso può capitare. Puoi uscirne anche molto male, io sono stato fortunato".

L’esperienza di Maurizio Battista al Gf Vip

Maurizio Battista prese parte all’edizione 2018 del GF Vip per poi annunciare il ritiro dopo qualche settimana. "La mia salute, i miei affetti e la mia famiglia valgono molto di più. Sto bene adesso, mi sto dedicando alla mia bambina. Mi dispiace essere uscito, ma non me ne pento", spiegò una volta uscito: "E' un'esperienza molto profonda, dove si scava dentro. Non è una cosa leggera e non è frivola per niente. Ne è valsa sicuramente la pena".