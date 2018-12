Maurizio Battista, one man show in prima serata su Italia 1

Giovedì 27 dicembre, dal Teatro Colosseo di Torino, in prima serata su Italia 1, andrà in onda "Io sono Battista", one man show di Maurizio Battista.

"Non ho bisogno di scrivere pezzi comici, la mia vita reale è tutta un pezzo comico". Comincia così il racconto dell'attore e comico romano in una serata all'insegna del divertimento. Con il suo stile inconfondibile ed esilaranti aneddoti, Battista guiderà lo spettatore in un percorso ironico attraverso la sua quotidianità, spesso affine a quella del proprio pubblico.

La forza di Maurizio Battista risiede proprio nel racconto diretto e senza filtri della vita di tutti i giorni, nel quale lo spettatore può riconoscere vizi e virtù dell'italiano medio. Non mancherà l'irriverente interazione con il pubblico in sala che, in un serrato botta e risposta, sarà chiamato più volte a condividere le proprie esperienze.

Monologhi e cavalli di battaglia saranno arricchiti dalla proiezione di fotografie personali e da divertenti articoli scelti dal web che, da sempre, Maurizio Battista ama raccogliere e commentare con la platea. Il contrappunto musicale sarà affidato alla DJ Anfisa Letyago, siberiana di nascita e partenopea di adozione, che alla consolle accompagnerà lo spettacolo di Battista. La regia è affidata a Lele Biscussi.