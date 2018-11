Maurizio Costanzo senza filtri su Barbara d'Urso

Solo gli stupidi non cambiano opinione, e Maurizio Costanzo ha dato prova - come sempre - di grande onestà intellettuale facendo un passo indietro su Barbara d'Urso, criticata duramente meno di un anno fa per il suo Grande Fratello.

Il giornalista, tra i principali esperti di tv, riconosce alla conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio Cinque una grande professionalità: "Può piacere o no, ma lei è un'esperta nel suo settore - spiega a Nuovo - e sa scovare benissimo storie e volti che piacciono ai telespettatori e che servono a coltivare i suoi ottimi ascolti. Davanti ai dati, positivi da anni, non ci posso essere perplessità sul suo valore. Poi nella guerra degli ascolti qualche colpo basso c'è sempre".

Assolta, dunque, al contrario di quanto facciano i suoi detrattori, ma anche quello fa parte del mestiere. "Quando una persona ha successo - spiega ancora Costanzo - capita spesso che attragga non solo complimenti, ma anche critiche. Vuoi per invidia, vuoi per semplice cattiveria. Per questo Barbara d'Urso, che da anni è una delle signore più in vista di Mediaset, è nel mirino di tanti detrattori. Ma lo ha detto lei stessa: le sue trasmissioni sono piene di personaggi interessanti, che spesso e volentieri diventano protagonisti di altri programmi". Piaccia o meno, impossibile dire il contrario.