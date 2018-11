Maurizio Costanzo stronca Tina Cipollari: "Maria l'ha sempre supportata, ma..."

Che i siparietti goliardici tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, sfociati a volte anche in aggressioni fisiche ed umiliazioni in tv, non fossero esattamente qualcosa di educativo per il pubblico a casa, era ormai chiaro da tempo. Ma stavolta sull'argomento interviene anche un maestro della televisione, Maurizio Costanzo, che stronca l'opinionista di 'Uomini e donne'.

Al pubblico che gli chiede come giudichi il comportamente delle due signore, storiche rivali del dating show di Canale 5, Costanzo risponde così nella sua rubrica televisiva tenuta sul settimanale 'Nuovo': "Non è mai un bene dare certi esempi. Soprattutto in tv, visto l’ampio bacino di telespettatori". Poi tira inevitabilmente in ballo la moglie Maria De Filippi, conduttrice e produttrice della trasmissione: "Forse Tina Cipollari ha esagerato e dovrebbe comportarsi da signora, qual è. Lo deve a Maria De Filippi, che l’ha sempre supportata, al pubblico che la segue, e a Gianni Sperti che condivide con lei da anni lo studio dello show di Canale 5. Le do un 6 di stima, certo che potrà migliorare".

Che cosa penserà Tina di queste parole? Forse il "monito" di un'icona come Costanzo servirà a ridimensionarla?