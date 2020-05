Maurizio Costanzo elogia Eleonora Daniele: "Dà speranza a tante donne"

Eleonora Daniele rientra nella cerchia delle conduttrici televisive più apprezzate dal pubblico che, in un periodo segnato dall’emergenza sanitaria, ha avuto modo di notare con quanta professionalità continui ad andare in onda e a fare corretta informazione anche a poche settimane dalla nascita della sua prima figlia. A spendere parole di grande elogio per la presentatrice di ‘Storie Italiane’ è stato anche Maurizio Costanzo che ha motivato il personale encomio per la giornalista rispondendo a una telespettatrice sulla rubrica del settimanale Nuovo. “Sto seguendo Eleonora Daniele tutte le mattine su Raiuno, le dirò che in un momento come questo apprezzo ancora di più l’attaccamento al lavoro. E poi dimostra a tutti che si può benissimo restare al proprio posto anche in dolce attesa”, il commento della lettrice a cui Costanzo ha risposto con le sue parole di stima verso la collega.

Maurizio Costanzo elogia Eleonora Daniele (che lo ringrazia via social)

“A volte le situazioni ci portano a valorizzare comportamenti che passerebbero quasi inosservati. Eleonora Daniele sta dimostrando una forza e una perseveranza veramente invidiabile, sopratutto perché non solo fa fronte alle fatiche della gravidanza con il sorriso, ma lo fa in un momento di emergenza sanitaria molto complicato. Di certo dimostra un grande attaccamento al lavoro e dà speranza a tante donne che magari temono di dover scegliere tra la professione e la maternità…”: così Maurizio Costanzo ha elogiato Eleonora Daniele, in onda su Rai Uno fino alla fine di maggio e dunque a pochissimi giorni dalla nascita della sua prima figlia. Un attestato di stima che non è passato inosservato alla diretta interessata che, su Instagram, lo ha ringraziato pubblicamente.