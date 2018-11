Maria De Filippi e Maurizio Costanzo in tv come "Casa Vianello"? La replica del giornalista

Lo hanno chiesto in tanti, dopo averli visti punzecchiarsi davanti alle telecamere di Che tempo che fa la scorsa settimana. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono apparsi simpatici e rilassati durante il collegamento con lo studio dove c’erano Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. La conduttrice di “Amici” si è intrufolata durante l’intervista al marito, seduto alla scrivania del suo studio nella loro casa romana, dando il via a un siparietto che è piaciuto molto ai fan.

Tra battute, scherzi sul ferreo controllo che la De Filippi imporrebbe al golosissimo Costanzo e altre stoccatine, sembrava quasi di rivedere l’atmosfera di “Casa Vianello” e sui social c’è chi si è chiesto perché non fare proprio una sit-com dedicata interamente alla vita di coppia in casa Costanzo-De Filippi.

"Casa Costanzo" in tv?

Durante un’intervista al programma TvTalk, in onda sabato, Maurizio Costanzo però ha bocciato l’idea sul nascere. “Una specie di Casa Costanzo non lo faremo mai per rispetto ai veri Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, ce lo siamo promesso, io e Maria”. Una chiusura netta, quella del giornalista, che però implicitamente lascia trasparire il fatto che sì, la possibilità di un programma del genere era stata quantomeno presa in considerazione dalla coppia.

Quando Maurizio Costanzo era "Orazio"

Nei lontani anni Ottanta, Maurizio Costanzo era già stato protagonista di una sit-com ispirata proprio alla sua vita personale e professionale. Dal 1984 al 1986 infatti andò in onda su Canale 5 “Orazio”, che raccontava le vicende della famiglia di un noto presentatore-giornalista. A quel tempo Costanzo era legato a Simona Izzo, che vi comparve nel ruolo proprio della moglie di Orazio (sostituita poi nella seconda stagione da Emanuela Giordano, quando la relazione tra i due si interruppe, salvo poi riprendere il ruolo nella terza e ultima stagione).