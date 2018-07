Maurizio Costanzo, stoccata alla Rai: “I programmi dell’estate migliori di quelli invernali”

Maurizio Costanzo parla delle trasmissioni dell'estate Rai

Maurizio Costanzo è sempre molto attento a ciò che accade in tv, non solo sulle reti private. In un recente comunicato riportato da Libero Quotidiano, il giornalista ha commentato i programmi televisivi dell’estate Rai, elogiando il lavoro di alcuni colleghi, facendo trapelare, tra le righe, di preferirli anche a quelli dell’inverno.

Riferendosi a Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli che conducono La vita in diretta estate, ad esempio, Costanzo ha detto: “Devo dire che non fanno rimpiangere i colleghi dell’inverno e hanno comunque un tono simpatico adatto all’estate”.

Poi su Unomattina estate, ha proseguito: “C’è solo una giornalista del TG, Valentina Bisti. È brava e in grado di affrontare ospiti di vario livello e di varia umanità. Mi spiego: se si occupasse, quel programma, solo di negatività accadute nel mondo, diventerebbe pesante seguirlo. Alternando, come fanno gli autori di Unomattina estate, ecco che l’ascolto è gradevole”.

Maurizio Costanzo ha fatto i suoi complimenti anche a Quelle brave ragazze, in onda, dalle 10 alle 12, tutti i giorni, su Raiuno: “C’è un feeling che le lega e, infatti, non ci sono mai sgomitate o l’esagerata presenza di una sulle altre”. Costanzo si domanda come mai non sia possibile trasferire questa formula all’inverno. Infine sulle repliche, il marito di Maria De Filippi ha lodato 'Il meglio dei migliori anni della nostra vita': “Rivediamo grandi ospiti e un bravo Carlo Conti, che abbiamo seguito nell’intervista ben fatta ad Alain Delon”.