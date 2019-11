Maurizio Costanzo Show: Silvio Berlusconi e tutti gli ospiti della terza puntata

Domani, mercoledì 13 novembre, in seconda serata su Canale 5, va in onda la terza puntata di stagione del "Maurizio Costanzo Show", con un ospite d'eccezione: Silvio Berlusconi, ex Premier, europarlamentare e leader di Forza Italia, che intratterà un intenso dialogo col giornalista.

Ma gli ospiti non sono finiti qui. Tanti i volti chiamati sul palco degli studi Voxson in Roma. Da Al Bano Carrisi insieme con i figli Cristel e Yari al colonnello Gianfranco Paglia. Da 'Uomini e Donne' arrivano l'influencer Giulia De Lellis, ex corteggiatrice e oggi star della rete, e Tina Cipollari, opinionista e vamp. E ancora l'amata foodblogger Benedetta Rossi, l'attore e doppiatore Stefano Macchi (che recentemente ha partecipato a 'Temptation Island' in coppia con la fidanzata Anna Pettinelli), l'archeologo e saggista Umberto Broccoli e il giornalista musicale Michele Bovi. In collegamento da Milano il direttore di 'Libero' Vittorio Feltri.