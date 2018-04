Costanzo Show, anticipazioni: Emma, Selvaggia e tutti gli ospiti

Torna stasera 12 aprile, in seconda serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il "Maurizio Costanzo Show". Tanti gli ospiti attesi nel quarto appuntamento con il talk più famoso della tv, pronti a confrontarsi sul palco degli studi Voxson in Roma.

Maurizio Costanzo Show, tutti gli ospiti del 12 aprile 2018

Di seguito i protagonisti della trasmissione: il conduttore Rai Giancarlo Magalli, la cantante Emma Marrone, la giornalista e giurata di "Ballando con le Stelle" Selvaggia Lucarelli, gli ex gieffini, conduttori radiofonici (su Radio Zeta) ed amici per la pelle Luca Onestini e Raffaello, il presentatore di "Temptation Island" Filippo Bisciglia, la showgirl e attrice Maria Monsé.

Non solo intrattenimento da Costanzo, ma spazio anche alla cronaca. In studio ci saranno anche Roberta Mazzi e Stefano Marco Cinetto, genitori di Livio, ragazzo di 16 anni di San Pietro in Cariano (Verona) vittima di bullismo, che nel 2012 si è tolto la vita, e Irene Finotti, vittima anch’ella di cyberbullismo. E ancora il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri Silva e la responsabile del progetto Cuore in Comune Alessandra Pozzi.

A firmare il programma gli autori Pierluigi Diaco e Gabriele Parpiglia. La produzione è a cura di Fascino P.g.t..