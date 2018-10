Costanzo Show, anticipazioni puntata: ospiti Malgioglio, Platinette, D'Agostino, Parietti e Bruganelli

Promette scintille la prima puntata del 'Maurizio Costanzo Show', in onda con il nuovo ciclo a partire da mercoledì 24 ottobre, in seconda serata su Canale 5. Tra i volti che siederanno sul palco dello storico talk show, oltre ai già annunciati Simona Ventura e Fabrizio Corona, anche alcuni dei personaggi più incisivi nel mondo dello spettacolo e della rete.

Ecco dunque - secondo alcune indiscrezioni raccolta da Today - Cristiano Malgioglio, che nell'ultimo anno ha saputo conquistare il pubblico più giovane con la partecipazione al 'Grande Fratello Vip'; Mauro Coruzzi, in arte Platinette, oggi nel cast di 'Italia sì', la nuova scommessa televisiva di Marco Liori; Alba Parietti, conduttrice e attrice, tra i personaggi più caustici della tv; Roberto D'Agostino, giornalista e fondatore di 'Dagospia', sito di rassegna stampa e collettore di indiscrezioni e scoop; infine Sonia Bruganelli, anch'essa sempre più protagonista del web, e non solo per il lavoro con il portale online 'Sdl tv', ma anche per le polemiche che è capace di innescare, ciclicamente, con le provocazioni sul suo alto tenore di vita, al grido di 'Basta nascondersi, basta ipocrisia'. Si prospetta un appuntamento di lunghe discussioni (e chiarimenti).