ANTEPRIMA | Maurizio Costanzo Show, anticipazioni prima puntata: ospiti Fabrizio Corona e Simona Ventura

Chiuso in bellezza l'ultimo ciclo de 'L'Intervista' - terminato giovedì 18 ottobre con l'ospite Carlo Conti e con l'immancabile successo di ascolti - Maurizio Costanzo torna in onda con il 'Maurizio Costanzo Show', ogni settimana, in seconda serata su Canale 5, a partire dal prossimo mercoledì 24 ottobre.

Un atteso debutto per il papà di tutti i talk show, che come da tradizione ospita sul palco degli studi Voxson in Roma alcuni dei volti d'attualità più chiacchierati dell'ultimo periodo. Tra questi, Today è in grado di anticipare i nomi di Fabrizio Corona e Simona Ventura.

Fabrizio Corona

Un po' un ritorno "a casa" per Corona, come sottolinea lui stesso su Instagram, dove condivide uno scatto insieme a Costanzo e aggiunge l'eloquente didascalia "Family first". In questi anni, infatti, il palco del 'Costanzo Show' non ha mai mancato di ospitare la sua versione dei fatti a proposito delle turbolenti vicende giudiziare che hanno segnato la sua vita. L'ultima occasione risale a due anni fa, prima dell'ultima carcerazione - durata un anno e quattro mesi e terminata lo scorso febbraio - quando è stato protagonista della formula televisiva 'uno contro tutti'.

E' probabile che in questo caso l'ex re dei paparazzi approfondirà la vicenda relativa al furto subito in casa alcune settimane fa, a Milano, che pare sia stato di grossa entità per lui, sia economica che morale. E che tornerà a parlare della relazione con l'ex compagna Silvia Provvedi, attualmente reclusa nella Casa del 'Grande Fratello Vip' per "ricominciare da se stessa" dopo la rottura arrivata ad inizio estate.

Simona Ventura

Spazio poi a Simona Ventura. La conduttrice sta vivendo una nuova "primavera" professionale grazie al successo riscontrato con 'Temptation Island Vip', il reality delle tentazioni prodotto dalla 'Fascino' di Maria De Filippi e terminato con il boom di ascolti lo scorso martedì 9 ottobre, e celebrerà il suo nuovo traguardo proprio sul palco di Costanzo.