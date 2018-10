Maurizio Costanzo Show, anticipazioni: Al Bano e Romina stretti in un lento

Mercoledì 31 ottobre, in seconda serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il 'Maurizio Costanzo Show'. Tanti gli ospiti attesi sul palcoscenico dello storico talk Mediaset.

Le prime anticipazioni arrivano dai social, dove circolano video delle registrazioni, che sono in corso nella giornata di oggi. Ed ecco dunque nel parterre Al Bano e Romina, che siederanno su un divano posto sul proscenio, si esibiranno nel brano 'Felicità' e danzeranno stretti in un leto (come fu per Belen e Fabrizio Corona in occasione della scorsa puntata), ed ancora un'altra coppia, motlo più giovane, ovvero Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, visti recentemente a 'Temptation Island Vip'.

Spazio poi ad Asia Argento, reduce dallo scandalo Bennett, Massimo Ferrero, imprenditore e presidente della Sampdoria, ai comici Pio e Amedeo e molti altri.