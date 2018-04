Costanzo Show, anticipazioni: Rita Dalla Chiesa e tutti gli ospiti

Tanti ospiti illustri nella prossima putnata del "Maurizio Costanzo Show", in onda oggi 5 aprile, in seconda serata, su Canale 5. Su tutti Rita Dalla Chiesa, reduce dalla scomparsa dell'ex marito Fabrizio Frizzi avvenuta la scorsa settimana.

Tutti gli ospiti del 5 aprile

Nel talk di Maurizio Costanzo volti nazionali ed internazionali: oltre a Rita, anche Olga Fernando, l'interprete più famosa della tv, Filippo Bisciglia, conduttore di "Temptation Island", Simona Ventura, conduttrice tv prossimamente in commissione ad 'Amici'. E ancora: Catherine Kelly Lang, molto conosciuta in Italia per aver dato il volto a Brooke, storico personaggio della soap opera americana Beautiful, la cantante Iva Zanicchi, le attrici Corinne Cleryn ed Emanuela Tittocchia, l'attore Massimo Ciavarro insieme al figlio Paolo. Sul palcoscenico anche Mario Giordano, Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal e Marco Cappato con la fidanzata di DJ Fabo Valeria Imbrogno.