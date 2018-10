ANTEPRIMA | Costanzo Show, anticipazioni bomba: Fabrizio Corona e Belen Rodriguez tornano insieme in tv

Mentre il 'Grande Fratello Vip' annuncia che Fabrizio Corona sarà ospite della prossima puntata del reality, in onda mercoledì 24 ottobre, per un confronto con la ex compagna Silvia Provvedi, a preparare il vero colpo di scena è il 'Maurizio Costanzo Show', che metterà l'ex re dei paparazzi vis a vis con un'altra storica ex: Belen Rodriguez. Grazie a Costanzo, i due si ritroveranno per la prima volta dopo anni insieme sullo stesso palco.

Stando a quanto apprende Today, Corona e la showgirl argentina, che sono stati insieme per tre anni, saranno ospiti proprio della puntata di debutto. Dopo l'addio arrivato nel 2012, oggi Belen e Fabrizio sono legati da un rapporto di profonda complicità ed amicizia. "Le storie d'amore possono finire, ma il bene no", ha dichiarato lei in una recente intervista. E lui non ha mai negato che "Belen è stata la più importante di tutte".