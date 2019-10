Torna ‘Maurizio Costanzo Show’: Luigi Di Maio ospite della prima puntata

Riparte stasera, martedì 29 ottobre, in seconda serata su Canale 5 il ‘Maurizio Costanzo Show’, il talk più longevo della tv italiana condotto da 37 anni da Maurizio Costanzo.

Ospite della prima puntata è uno dei protagonisti indiscussi della politica attuale, Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle e Ministro degli Affari Esteri, intervistato dal conduttore a pochi giorni dalle elezioni regionali in Umbria che hanno decretato il trionfo della Lega di Matteo Salvini e la sconfitta dei pentastellati.

Maurizio Costanzo Show torna in onda dopo lo speciale in prime time dello scorso 5 settembre dedicato a Mike Bongiorno. Le restanti puntate sono fissate per il mercoledì, a partire dal 6 novembre.

Di Maio al Maurizio Costanzo Show: "Volevo fare il poliziotto"

“Volevo fare il poliziotto quando ero piccolo e quando sono arrivato al liceo ho iniziato come rappresentante degli studenti”: queste alcune delle dichiarazioni di Luigi Di Maio al Maurizio Costanzo Show in onda in seconda serata su Canale 5. Su richiesta del conduttore, il capo politico del Movimento ha provato a intonare in un primo momento la canzone 'Non mi avete fatto niente' di Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitrice del Festival di Sanremo un anno fa, ma con scarso successo. Poi è passato al celebre brano di Pino Daniele 'Napule è'.