Costanzo Show, anticipazioni: Gemma & Giorgio e tutti gli ospiti

Torna domani, giovedì 19 aprile, in seconda serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il "Maurizio Costanzo Show". Tanti gli ospiti attesi nell'appuntamento con il talk più famoso della tv, pronti a confrontarsi sul palco degli studi Voxson in Roma.

Maurizio Costanzo Show, tutti gli ospiti del 19 aprile 2018



Di seguito i protagonisti della trasmissione: Gemma e Giorgio, ex coppia di "Uomini e Donne" (il dating show condotto da Maria De Filippi), Andrea Pucci, comico ed habitué della trasmissione di Costanzo, e forse Michelle Hunziker, presto di nuovo in onda su Canale 5 con "Vuoi scommettere?", programma di prima serata in cui debutta con la figlia Aurora.

A firmare il programma gli autori Pierluigi Diaco e Gabriele Parpiglia. La produzione è a cura di Fascino P.g.t..