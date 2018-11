Costanzo Show, Matteo Salvini contro tutti: ospiti Briga e Rudy Zerbi | ANTEPRIMA

Ci saranno anche Briga, rapper ed ex allievo di 'Amici di Maria De Filippi', e Rudy Zerbi, conduttore e giudice di 'Tu sì que vales', nel parterre dell' "Uno contro Tutti" che domani sera vedrà come protagonista Matteo Salvini al 'Maurizio Costanzo Show'. Today è in grado di anticipare i primi due nomi degli ospiti che dialogheranno con il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'Interno nella puntata del talk show in onda a partire dalle 23.20, in seconda serata, su Canale 5.

Per Salvini si tratta della prima volta nel salotto di Costanzo. Il leader della Lega sarà al centro di un botta e risposta con i personaggi in studio. Tra questi - stando al promo diffuso in queste ore - anche una webstar, alcuni volti noti della tv, un attore famoso, un cantante affermato e gli studenti del Liceo Terenzio Mamiami di Roma e di altri licei italiani. I temi trattati verteranno su questioni di politica ed attualità proprie del vicepremier. Ma non è esclusa un'incursione nella vita privata del politico, che solo una settimana fa ha ufficializzato la fine della relazione con la conduttrice de 'La Prova del Cuoco' Elisa Isoardi.