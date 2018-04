Maurizio Costanzo Show | Anticipazioni ultima puntata: De Martino, Cipriani e tutti gli ospiti

Il Maurizio Costanzo Show anticipa a martedì 24 aprile l’ultimo appuntamento della stagione.

In onda sempre in seconda serata su Canale5, il programma condotto e ideato da Maurizio Costanzo chiude il ciclo di appuntamento convocando un parterre di vip protagonisti delle trasmissioni più in voga del periodo.

Dall’Isola dei Famosi appena conclusa, ecco arrivare l’inviato Stefano De Martino, il vincitore Nino Formicola e la soubrette Francesca Cipriani.

Presenti anche il conduttore del quiz di Rai Uno ‘Zero e Lode’ Alessandro Greco, il cantante Ermal Meta, l’attrice comica Gabriella Germani, l’attore Paolo Conticini e il comico Andrea Pucci.

Ma non sarà solo l’intrattenimento televisivo a tenere banco nel gran finale dello show: è prevista, infatti, anche l’ospitata del ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli con cui si commenteranno i fatti relativi al bullismo nelle scuole.

Infine, Vittorio Martello e Giannina Biondini racconteranno il loro amore nato in terza età.