Mauro Marin ricoverato in psichiatria: "Sto male, ho bisogno di aiuto"

Mauro Marin, ex vincitore del Grande Fratello, è ricoverato da venerdì nel reparto di psichiatria dell'Ospedale di Montebelluna della sua città natale Treviso. A darne notizia è proprio la rivista locale 'Tribuna di Treviso'. Non precisate le ragioni del ricovero, ma nelle ultime ore l'ex concorrente del reality di Canale 5 si era lasciato andare ad uno sfogo su Facebook ammettendo di aver bisogno di aiuto: "Grazie ai medici - le sue dichiarazioni - chi ha problemi come me non si vergogni a farsi visitare".

Marin, che già durante l'esperienza in tv si era fatto notare per i suoi scatti d'ira, ha raccontato negli ultimi mesi di aver attraversato grossi problemi con la madre del figlio Brando. Proprio a causa di diverbi e incomprensioni con la donna, l'uomo non sarebbe riuscito a svolgere regolarmente il suo ruolo di papà. Le polemiche sono nate ancor prima della nascita del bambino, con la mamma che ha deciso di lasciare Mauro a poche settimane dal parto. Brando è poi nato a luglio, ma le tensioni non si sono mai placate.