Mediaset, svelati i super cachet: Bonolis il più pagato, Marcuzzi la più "povera"

Se in Rai è stato necessario stabilire un tetto massimo per gli stipendi di artisti e giornalisti, in casa Mediaset tira tutt'altra aria. Ai conduttori la tv privata conviene, almeno stando alle cifre svelate da Italia Oggi. Al Biscione, infatti, i cachet sarebbero a dir poco stellari.

Il più pagato? Paolo Bonolis con 10 milioni di euro all'anno per 'Avanti un altro' e 'Ciao Darwin', seguito subito dopo da Gerry Scotti, che per 'Caduta libera' e qualche serata-evento di 'Chi vuol essere milionario?' prenderebbe poco meno. Al terzo posto Maria De Filippi con uno stipendio di poco inferiore ai 10 milioni di euro, ai quali però vanno aggiunti tutti i guadagni provenienti dalla Fascino, società di produzione dei suoi programmi di punta 'Amici', 'Uomini e Donne', 'Cè posta per te', 'Temptation Island' e 'Tu si que vales'.

Sorpresa Barbara d'Urso. Carmelita, che riempie il palinsesto di Canale 5 dal lunedì alla domenica, intascherebbe circa 6 milioni di euro all'anno, una cifra quasi irrisoria - considerando il suo impegno e la sua totale dedizione all'azienda - rispetto a quelle dei colleghi. Va comunque 'peggio' a Ezio Greggio con poco più di cinque milioni e mezzo di euro all'anno, ma soprattutto ad Alessia Marcuzzi, che guadagnerebbe poco meno di 2 milioni di euro.