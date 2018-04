"Mattino 5 verso la sostituzione", parla Federica Panicucci

Manovre in corso nel mattino di Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Mediaset sarebbe pronto a sospendere temporaneamente il programma "Mattino 5", condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, per far posto ad una trasmissione ad hoc dedicata ai mondiali di calio.

"Mediaset - si legge sulla rivista 'Chi' in edicola questa settimana - dopo aver deciso di affidare a Nicola Savino il programma sul calcio in seconda serata, su Canale 5, sta pensando ad un programma in onda anche al mattino che sostituirebbe 'Mattino Cinque'. Nuovi conduttori, un uomo e una donna, esperti ovviamente di pallone".

La Panicucci, da anni al timone del contenitore, ha così commentato la notizia via social: