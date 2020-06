Mediaset conferma (quasi) tutti i programmi di Barbara d’Urso: il tweet che fa ‘chiarezza’

Barbara d’Urso è stata confermata tra le signore di punta di Mediaset anche nella prossima stagione televisiva. Chi nutriva qualche dubbio sulla possibilità che alla conduttrice potessero essere concesse meno ore rispetto a quelle fin qui occupate dai sui programmi dovrà ricredersi, perché il tweet lanciato dall’account ‘Qui Mediaset’ è di quelli volti non solo a ribadire certezze lampanti, ma pure a zittire eventuali vocine insinuanti.

“Barbara D'Urso partirà con Pomeriggio Cinque il 7 settembre, con Live – Non è la D'Urso e Domenica Live il 13 settembre. Così, giusto per chiarire”, si legge nel lancio del canale social dell'ufficio stampa di Mediaset, concluso con un inciso volto a sgomberare il campo da qualsiasi ipotesi circolata in merito a improbabili ridimensionamenti della conduttrice all’interno dei palinsesti di Canale 5, ma che, tuttavia, nella rassegna delle trasmissioni di d’ursiana impronta, nulla dice su Grande Fratello Nip… Dunque, almeno su quello il mistero resta: nella prossima stagione, il reality che concede uno spiraglio di notorietà a perfetti sconosciuti si farà o non si farà? E soprattutto – e qua viene l’interrogativo più malizioso – qualora dovesse partire la nuova edizione, a condurlo sarà sempre lei, nostra regina dei ‘Ragaziiiii’, oppure no? Perché, visto il grande successo della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il nome di Alfonso Signorini serpeggia come papabile timoniere al posto della collega, e l’ufficio stampa non ha avanzato alcun accenno a questa ipotesi.

Il retroscena su presunte contese tra Signorini e d’Urso è stato raccontato nelle scorse ora da Dagospia, ma una secca e chiara smentita, anche in questo senso, almeno per ora, non è stata dichiarata. I giochi sono ancora aperti, insomma. "Giusto per chiarire", sì, ma fino a un certo punto...