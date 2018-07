Palinsesti Mediaset 2018/2019: tutte le novità della prossima stagione

Da "Temptation Island" condotto da Simona Ventura alle due serate evento di Enrico Brignano su Canale 5, una Rete 4 completamente rinnovata che apre all'attualità e diverse serate dedicate alla comicità su Italia 1. E ancora fiction e prime serate con nomi del calibro di Roberto Giacobbo, Gerardo Greco, Nicola Porro e Piero Chiambretti. Sono tante le novità della stagione 2018/2019 targata Mediaset presentate a Montecarlo.

CANALE 5

Prime time - La rete ammiraglia anche quest'anno punta sui reality. Confermati il "Grande Fratello Vip" con Ilary Blasi, "L'Isola dei Famosi" con Alessia Marcuzzi, mentre la novità arriva a "Tempation Island" con Simona Ventura. Tornano in prima serata anche le produzioni targate Maria De Filippi: "Tu si que vales", con Iva Zanicchi al posto di Mara Venier come giurata popolare, "C'è posta per te" e "Amici", ma tra i ritorni più attesi c'è senza dubbio quello di "Scherzi a parte", condotto da Paolo Bonolis. Sempre in prime time due serate evento con Enrico Brignano e poi spazio alle fiction "L'Isola di Pietro 2" con Gianni Morandi, "Solo - Seconda stagione" con Marco Bocci e "Ultimo - Zero Zero Zero" con Raoul Bova. Occhi puntati, poi, su tre serie tv evento: "Guerra e Pace", "Victoria 2", e "Riviera".

Seconda serata - Torna "L'Intervista" con Maurizio Costanzo e "Matrix" con Nicola Porro per l'approfondimento.

Preserale - Confermato Gerry Scotti con "The Wall" e "Caduta Libera" e Paolo Bonolis con "Avanti un altro". Ovviamente immancabile "Striscia la notizia" in Access Prime Time.

Day Time - Squadra che vince non si cambia a Canale 5. Confermati "Mattino Cinque", "Forum", "Beautiful", "Una Vita", "Uomini e Donne", "Il Segreto" e "Pomeriggio Cinque".

Nel weekend, come sempre, "Verissimo", "Domenica Live", "Mela Verde" e "Amici".

RETE 4

Prime time - Grande spazio quest'anno all'attualità e alla politica con tanti nuovi programmi - e nuovi conduttori - a partire da Roberto Giacobbo che approda in Mediaset con "Freedom - Oltre il confine". E poi ancora il talk politico con Nicola Porro, l'attualità con Gerardo Greco e uno show nuovo di zecca con Piero Chiambretti. Confermato in prima serata "Quarto Grado" con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Access Prime Time - Novità assoluta "Stasera Italia" con Barbara Palombelli, sostituita il sabato e la domenica da Giuseppe Brindisi.

Seconda serata - Anche qui una novità assoluta con Stella Pende, "Confessione Reporter", e un gradito ritorno dedicato alle eccellenze italiane, "Grand Tour d'Italia" condotto da Lucilla Agosti.

Day time - Confermati "Lo sportello di Forum" con Barbara Palombelli, "Donnavventura", "Parola di pollice verde" con Luca Sardella e "I viaggi del cuore" con Don Davide Banzato.

ITALIA 1

Prime time - Spazio alla comicità in prima serata con tre show-evento: "Pintus @ostia antica", "Intolleranza Zero" con Andrea Pucci e "Io sono Battista" con il comico romano Maurizio Battista (vera grande novità). Pucci torna anche con "Big Show" e per l'intrattenimento confermato "Le Iene Show". Tra le novità della prima serata un programma firmato Gialappa's Band di cui ancora non si conosce il nome, ma che garantirà risate esilaranti. Torna in prime time anche Nicola Savino con "'80 Special" e Paolo Ruffini con "Colorado".

Seconda serata - Straconfermata la Gialappa's Band con "Mai dire Gf Vip".

Cinema e serie tv - Oltre alla comicità, spazio anche ai film in prima tv tra cui "Fast&Furious 8", "Suicide Squad", "Inside Out", "Zootropolis" e "Tomorrowland". E poi ancora tante serie cult nel day-time.