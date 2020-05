Da 'Temptation Island' a ‘I fratelli Caputo’, i programmi Mediaset in onda a giugno 2020

Nuove produzioni, fiction rimaste in sospeso, riproposta di prodotti diventati un cult: dopo lo stallo dovuto all’emergenza coronavirus che ne ha bloccato la regolare programmazione, Mediaset riparte con un ricco palinsesto per giugno 2020.

Dopo ‘Uomini e Donne’ e l’imminente messa in onda di ‘Amici Speciali’ fissata a maggio su Canale 5, il sito di Publitalia, concessionaria pubblicitaria di Mediaset, ha pubblicato il documento di politica commerciale per il mese di giugno che fa specifico riferimento ai nuovi programmi in partenza tra cui Temptation Island.

‘Temptation Island’ e le serie tv in onda a giugno su Canale 5

Nonostante le difficoltà dettate dalle norme sul distanziamento sociale, Temptation Island andrà in onda, come sempre, a partire da giugno. La collocazione dovrebbe essere il giovedì in prima serata. A condurre è ancora Filippo Bisciglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spazio poi a fiction e serie tv, come ‘I Fratelli Caputo’, con Ettore Bassi e Nino Frassica, e ‘La Cattedrale del Mare’, serie tratta dal romanzo di Ildefonso Falcones già disponibile su Netflix. Si dilata poi la programmazione di trasmissioni già in onda come Live – Non è la d'Urso, Le Iene, Ciao Darwin e Tu sì que vales (in replica), Avanti un altro. E ancora, Quarto Grado e Stasera Italia, Dritto e rovescio, Quarta Repubblica e Fuori dal coro, i tre talk show politici di Rete4 che stanno riscuotendo enorme successo di pubblico nelle ultime settimane. Infine Striscia la notizia, anche questo probabilmente destinato ad allungarsi di alcune settimane.