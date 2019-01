Meghan Markle torna a recitare? L’offerta da capogiro per un piccolo cameo

La sua carriera da attrice pareva definitivamente abbandonata dopo il fidanzamento e il seguente matrimonio con il principe Harry, ma adesso i produttori della serie tv ‘Suits’ che tanta notorietà ha dato a Meghan Markle sono tornati alla carica con un’offerta che potrebbe aver provocato un balzo dalla sedia a sua maestà la regina Elisabetta.

Stando al giornale inglese Mirror, la NBC Universal sarebbe sarebbe disposta a pagare molti milioni di dollari per vedere recitare la duchessa del Sussex per l’ultima volta proprio nella serie che l’ha resa popolare. si tratterebbe di un cameo di pochi minuti girato nel Regno Unito in mezza giornata per non togliere tempo ai suoi impegni istituzionali.

La gravidanza della duchessa non rappresenterebbe un problema ma potrebbe essere prevista dalla sceneggiatura, visto che nell’ultimo episodio della settima stagione il pubblico ha assistito proprio alle nozze di Rachel Zane, il personaggio interpretato dalla Markle, con Mike Ross (Patrick J.Adams).

Meghan Markle torna a recitare in ‘Suits’? L’offerta da capogiro

Al momento la possibilità di vedere ancora recitare Meghan Markle nella serie ‘Suits’ resta tale e non è arrivato nessun commento ufficiale che smentisca la voce.

Di certo, se l’idea dovesse andare in porto, costituirebbe un grande colpo di marketing televisivo, dal momento che nei mesi scorsi, quando è stato trasmesso l’ultimo episodio il 25 aprile 2018 e mancava meno di un mese al Royal Wedding, la produzione ha ottenuto molti introiti grazie a un merchandising ad hoc.

Il compenso, stando ai diversi rumors, si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di dollari e quasi sicuramente sarebbe devoluto in beneficienza ad una delle associazioni di cui si occupa la moglie di Harry.

Chissà se l’attrice-duchessa accetterà la proposta rompendo ancora una volta le rigide regole del protocollo…