Rosso per Wanda Nara, Melissa Satta: "O fai la procuratrice o la showgirl"

Ruolo controverso quello di Wanda Nara - moglie di Mauro Icardi, sua procuratrice e volto femminile di Tiki Taka - che fa discutere, e nemmeno poco, gli addetti ai lavori. Non solo, però. A punzecchiare la showgirl anche Melissa Satta, che proprio da lei si è vista soffiare il posto accanto a Pierluigi Pardo nel programma calcistico di punta in casa Mediaset.

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, la Satta non si è trattenuta: "O fai la procuratrice o la showgirl". E non risparmia nemmeno il calciatore dell'Inter: "E' fortissimo, ma con il suo comportamento sta mettendo in difficoltà tutta la squadra. Si sta discutendo tanto di questa cosa, ma tutto ciò nuoce allo spogliatoio e non fa bene a nessuno. Non parlo per caso o perché ho frequentato dei calciatori, lo faccio perché penso di essere competente per farlo".

Anche lei sposata con un calciatore, Boateng (anche se a quanto pare si sono detti addio pochi mesi fa), la showgirl ha chiarito: "Parlavo di calcio anche prima di conoscere Kevin e non l'ho mai fatto per lui. Così non mi piace chi fa questo. Se sei anche l'agente di tuo marito è legittimo che dici come la pensi. Ma se poi vuoi fare pure la showgirl, le incomprensioni allora sono davvero difficili da evitare". Come darle torto?