Enrico Mentana, finisce male il faccia a faccia con la sua hater: "Signora, basta deliri..."

Enrico Mentana ha incontrato la sua agguerritissima hater grazie a "Le Iene", ma il confronto non è finito con una riappacificazione, anzi. Il noto giornalista si era presentato all'incontro senza alcun intento bellicoso: la sua idea era quella di chiarirsi con la sua contestatrice. Qualsiasi intenzione pacifica, però, si è dissolta già nei primi secondi di conversazione. La donna, infatti, dopo aver inizialmente negato gli insulti via social - nonostante le prove - in seguito ha sostenuto con veemenza delle tesi complottistiche che non trovano alcun riscontro nella realtà dei fatti, interrompendo continuamente il giornalista e bloccando più volte il confronto. Ad un certo punto, il direttore del Tg di La7 ha abbandonato il tavolo, dichiarando: "Assecondare i deliri della signora non ha senso".