Mentana one man show, sfora e ruba la scena a Formigli: la sfuriata in diretta tv

Toglietegli tutto, ma non la maratona. E così, dopo un lungo pomeriggio trascorso ad aspettare la nascita del nuovo Governo, Enrico Mentana non poteva mollare sul più bello. Quando il neo premier Giuseppe Conte, giovedì sera, è uscito dalla stanza di Mattarella con la lista dei ministri, il direttore del Tg La7 invece di chiudere - come da palinsesto - e passare la linea a Corrado Formigli con "Piazza Pulita", è andato avanti senza remore per comunicare in diretta gli attesissimi nomi.

Un ritardo di quasi 40 minuti, che il collega non ha mandato giù. "Alleluja, eccoci qua - ha esordito il giornalista appena in onda - Grazie a Enrico Mentana per questi 35/40 minuti di ritardo. Mi scuso con il pubblico. E' un atto che mi ha messo in imbarazzo con i nostri ospiti".

Più che un sassolino dalla scarpa, è sembrato un macigno quello di Corrado Formigli, che non ce l'ha fatta a trattenersi dopo l'umiliazione e invece di incassare ha affondato il colpo: "Questo ritardo non è dipeso da noi, ma da una scelta della rete. Vorrei ribadire alla rete e a Enrico Mentana che sono parecchi anni che ci occupiamo di notizie. Le seguiamo in diretta e siamo abituati a darle in diretta".