'Mentre ero via': trama, cast e anticipazioni

Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno sono i protagonisti su Rai 1 di 'Mentre ero via', un intrigante melò-mystery, in sei prime serate, che aggiunge un nuovo capitolo alla collection di storie declinate al femminile firmate da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. In onda da giovedì 28 marzo alle 21.25, la serie, firmata da Michele Soavi, racconta il percorso difficile e coraggioso di una donna che, dopo un dramma familiare, viene chiamata a fare i conti con se stessa.

'Mentre ero via' - La trama

Monica Grossi, moglie e madre dal passato turbolento, resta vittima di un incidente stradale mentre si allontana dal luogo in cui sono stati uccisi marito e amante. Quando si risveglia dal coma la donna non ha più ricordi degli ultimi otto anni e fatica a riconoscersi nelle sprezzanti descrizioni di familiari e amici. Comincia così il suo difficile percorso di rinascita interiore e di serrata ricerca della verità.

'Mentre ero via', anticipazioni terza puntata

Monica, giorno dopo giorno, tenta di riprendersi la sua vita, ora sono i figli l'unica priorità che le interessi veramente. Convince sua figlia Sara ad andare in un centro di cura per disturbi alimentari e ne vince in parte le prime ostilità. Sarà proprio una confidenza di Sara a farle venire i primi dubbi su come stiano realmente le cose, e a farle sospettare che non tutti le stiano dicendo la verità. A quel punto, presa dal panico, Monica corre da Stefano: forse i ricordi sulla sua relazione con Marco non sono reali e lei non ha tradito la sua famiglia, forse i dubbi di Stefano sono leciti e c'è qualcosa di più dietro la morte di Gianluca e Marco...

