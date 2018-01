‘Meraviglie’ fa il boom di ascolti: "Alberto Angela ha riscattato il fallimento ai Mondiali”

Successo clamoroso per la prima delle quattro serate di ‘Meraviglie, la penisola dei tesori’ in onda ieri in prima serata su Rai Uno.

Come riporta Repubblica.it, il programma di approfondimento condotto da Alberto Angela è stato seguito da 5 milioni 662mila spettatori e ha raggiunto uno share del 23,8%: un risultato eccezionale per la prima rete che arriva pochi giorni dopo quello di ‘Danza con me’, lo speciale di Capodanno con Roberto Bolle.

Letteralmente affascinati dal viaggio in Italia in tre tappe - una al Nord, una al Centro e una al Sud - alla scoperta di dodici meraviglie d'Italia, i telespettatori che hanno espresso tutto il loro entusiasmo per il prodotto televisivo attraverso i social.

Gli hashtag #meraviglie e #albertoangela sono stati tra i trending topic italiani della serata, al punto da coniare per il giornalista l'hashtag #angelers che ha riunito tutti i suoi fan, unanimi nell’attribuirgli il merito di aver acuito il senso di patriottismo segnato dall'uscita dai Mondiali di calcio della Nazionale italiana.

“#AlbertoAngela è l'unico in grado di farci sentire ancora patriottici dopo il fallimento dell'Italia ai Mondiali” ha scritto qualcuno, “Giro di messaggi WhatsApp con i miei amici e tutti siamo sintonizzati su #raiuno #Meraviglie. Poi dicono che la #Cultura non attira i giovani” è stato il commento di un altro telespettatore, entusiasta per una ‘Meraviglia’ televisiva che ha fatto sentire ogni italiano orgoglioso di una Terra bellissima.