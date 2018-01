Alberto Angela re degli ascolti, le sue "Meraviglie" conquistano quasi 6 milioni di italiani

Un nome, una garanzia. Difficile fare flop con Alberto Angela, e infatti il suo nuovo programma in onda su Rai 1, "Meraviglie - La penisola dei Tesori", è un gran successo. La seconda puntata è stata vista da quasi 6 milioni di telespettatori, stravincendo la gara degli ascolti del mercoledì.

Il viaggo tra la Reggia di Caserta, le Langhe Piemontesi e l'Assisi romana, raccontata dall'esperienza di Monica Bellucci, umbra doc, ha più che doppiato la fiction di Canale 5 "Sacrificio d'amore".

Fra i segreti di tanto successo, come per i precedenti eventi di Alberto Angela su Rai 1, la tecnologia 4K HDR, spettacolari riprese con droni, effetti speciali e minifiction, a confezionare uno dei migliori prodotti Rai.

Gli ascolti di mercoledì 10 gennaio

Rai 1, 5.682.000 spettatori (share 23.3%) per "Meraviglie - La Penisola dei Tesori";

Rai 2, 1.399.000 spettatori (share 5.7%) per "Spy";

Rai 3, 2.361.000 spettatori (share 10.5%) per "Chi l'ha visto?";

Canale 5, 2.194.000 spettatori (share 9.4%) per "Sacrificio d'amore";

Italia 1, 1.734.000 spettatori (share 7.9%) per "Batman Vs Superman: Dawn of Justice";

Rete 4, 1.577.000 spettatori (share 6.6%) per "Un'estate ai Caraibi";

La7, 689.000 spettatori (share 3%) per "Caccia a Ottobre Rosso"