Pasqua in tv: come seguire le messe e i riti di Papa Francesco

E’ una settimana pasquale straordinaria quella che il mondo intero sta trascorrendo, segnata com’è da un’emergenza sanitaria che esclude la partecipazione fisica ai tradizionali riti per via delle norme che impongono il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti.

Papa Francesco, pertanto, come già successo nella storica benedizione ‘Urbi et Orbi’ impartita da una Piazza San Pietro deserta, celebrerà le funzioni religiose in assenza dei fedeli che potranno comunque assistere alle celebrazioni grazie alle dirette trasmesse in tv e in streaming.

Pasqua in diretta tv: dove vedere le messe e i riti celebrati da Papa Francesco

Di seguito tutti i riti religiosi pasquali celebrati da Papa Francesco e trasmessi da Raiuno, Tv2000 (canale 28, Sky canale 157, Tivùsat 18), TelePace e InBluRadio.



• Giovedì 9 aprile ore 18.00: Santa Messa che ricorda l’ultima cena di Gesù celebrata presso la Cattedra nella basilica di San Pietro;

• Venerdì 10 aprile ore 18.00: Celebrazione della Passione del Signore celebrata all’altare della Cattedra in San Pietro che rivive le ultime ore di vita di Gesù;



• Venerdì 10 aprile ore 21.00: Via Crucis sul sagrato della basilica di San Pietro. Durante la processione con la croce si leggono meditazioni legate a 14 momenti delle ultime ore di Gesù.

• Sabato 11 aprile, ore 21.00: Veglia Pasquale all’altare della Cattedra in San Pietro che celebra la Risurrezione di Gesù.

• Domenica 12 aprile ore 11.00: Santa Messa di Pasqua e benedizione Urbi et Orbi che concede l’indulgenza plenaria, cioè la cancellazione della pena per i peccati commessi.