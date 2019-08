Addio Nadia Toffa, il messaggio della famiglia: "Figlia, sorella, zia, guerriera potente in ogni sfida. Ci resta il tuo amore"

"Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi". Comincia così il messaggio che la famiglia di Nadia Toffa ha scritto su Instagram attraverso i profili ufficiali della giornalista e conduttrice de 'Le Iene'. Toffa, 40 anni, è scomparsa nella mattinata di ieri al termine di una lunga battaglia contro il cancro.

La famiglia di Nadia Toffa: "Rimane tutto l'amore che hai donato"



"Si spegne con te una luce calda, cristallina - si legge - ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti. Siamo forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande. Riscaldati dall’abbraccio di tutti".

La camera ardente e i funerali di Nadia Toffa

Nella giornata di ieri la mamma di Nadia ha accompagnato l'ingresso del feretro nella carmera ardente della giornalista, allestita a Brescia, presso il teatro Santa Chiara. In centinaia in coda tra ieri e oggi per porgere l'ultimo saluto, da Davide Parenti, ideatore de 'Le Iene' a Omar Pedrini, cantante ed amico di Toffa, fino alla gente comune. La camera ardente resterà aperta anche oggi fino alle 22. Domani la celebrazione dei funerali nel Duomo di Brescia alle 10.30, con la celebrazione di Don Maurizio Patriciello, sacerdote simbolo della 'Terra dei Fuochi', tematica a cui Nadia ha dedicato alcuni dei suoi servizi giornalistici più importanti.