‘Mezzogiorno in famiglia’ chiude? Il saluto di Michele Guardì e il commento di Paolo Fox

Ultima puntata di stagione per ‘Mezzogiorno in famiglia’, storico programma che dal 1993 tiene compagnia la pubblico di Rai Due con giochi, sfide e l’immancabile appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Stando alle voci circolate in un periodo di grandi cambiamenti di palinsesti, la trasmissione ideata e diretta da Michele Guardì potrebbe non essere riconfermata per il prossimo anno, decisione che pur in assenza di una comunicazione ufficiale, è stata riferita da Adriana Volpe in una recente intervista.

Ma ieri, proprio a margine della classifica dell’astrologo più famoso della tv, il regista Michele Guardì è voluto intervenire in diretta per rassicurare il pubblico che presto la squadra composta da conduttori e presenze fisse del programma tornerà presto.







‘Mezzogiorno in famiglia’ chiude? Il commento di Michele Guardì

"Questo è un gruppo che non si scioglierà, ve lo dice Guardì", ha detto in un primo momento il regista rivolgendosi ad Adriana Volpe, Massimiliano Ossini e a Sergio Friscia che hanno condotto la trasmissione in questa stagione. Una promessa, quella di Guardì, ribadita ancora i seguito quando, entrato nello studio del programma alla fine dell’oroscopo, ha ringraziato ancora tutti con “buone vacanze e a presto, eh, a prestissimo!" che ha suscitato la domanda secca di Paolo Fox. "Ma allora non ci chiudono?", ha chiesto l’astrologo, domanda rimasta senza risposta e lasciata cadere tra gli applausi (qui il video a partire dal minuto 1:24:00)

Il futuro del programma, dunque, al momento, resta incerto e toccherà attendere la presentazione dei palinsesti autunnali della Rai, il 9 luglio prossimo.