Mezzogiorno in famiglia chiude, la delusione del maestro Mazza: “Non me lo spiego”

Ormai si sa: a settembre Mezzogiorno in famiglia non tornerà. Già Adriana Volpe si era sfogata duramente dopo la notizia della chiusura decisa dal direttore di Rai2 Carlo Freccero: la conduttrice aveva avuto parole di fuoco (tanto da vedersi poi arrivare una lettera di richiamo da Viale Mazzini, e aver contestato anche quella). Anche l’altro conduttore, Massimiliano Ossini, aveva espresso la propria delusione per la chiusura di Mezzogiorno in famiglia, seppur con toni meno polemiche ma altrettanto amari. “Ho saputo della chiusura di Mezzogiorno in famiglia grazie ai siti e ai giornali. Nessuno mi aveva detto nulla… Mi piacerebbe comprendere le motivazioni, ma non ho sentito Freccero”, aveva detto qualche giorno fa a Nuovo Tv. “Mi dispiace per tutta la squadra di lavoro che c’era dietro il programma”, ha poi aggiunto. “Lavoro in Rai da vent’anni e ho sempre avuto tante soddisfazioni. A volte ho condotto quattro programmi in una stagione e altre volte ho rallentato. Da settembre avrò più tempo da dedicare alla mia famiglia”.

Stessa amarezza per “la decisione di Carlo Freccero di mandare in soffitta Mezzogiorno in famiglia” è stata espressa da Sergio Frisca a Leggo, che si è mostrato più ottimista e ha deciso di cogliere l’occasione per “il famoso anno sabbatico” e “un progetto teatrale di cui non posso anticipare nulla”.

Mezzogiorno in famiglia chiude, il commento del maestro Mazza

Ora ha parlato anche l’altro, storico componente del programma di Michele Guardì, il maestro Mazza.

“Michele Guardì ha provato in tutti i modi ad evitare che il destino del programma non fosse segnato, come in realtà sembrava ormai già due mesi prima della chiusura stagionale. Ci siamo parlati fino ad un paio di settimane fa, la delusione è comune. Io ho preso male la chiusura del programma, mi dispiace e per certi versi non me lo spiego nemmeno, ma ci può stare. Non voglio fare polemica per cercare una nuova collocazione. Voglio essere ottimista: qualcosa arriverà”, ha spiegato Gianni Mazza al settimanale Visto. Il popolare volto ha poi aggiunto: “Io non sono arrabbiato. Non sento di aver subito un’ingiustizia per cattiveria. Il problema è che dopo tanti anni che fai un programma ti senti davvero in famiglia. La squadra di lavoro dietro le quinte è stata sempre la stessa e l’idea di non condividere più un percorso comune mi fa sentire privo di punti di riferimento. Sono sempre stato un precario, oggi ancora di più”.