Michele Bravi compare ne La Compagnia del Cigno, fan commossi: "Manchi da morire"

L'ultimo post di Michele Bravi risale allo scorso 24 novembre e si tratta di uno screenshot del comunicato stampa nel quale si informavano tutti dell'incidente che aveva coinvolto il cantante e, nel quale, purtroppo, è morta una donna. A distanza di oltre 2 mesi dal triste episodio, Michele Bravi è comparso in tv, nell'ultima puntata de La compagnia del cigno, in cui ha interpretato Giacomo e i fan, soltanto al vederlo, si sono scatenati.

Michele Bravi, i messaggi dei fan

I seguaci del cantante, infatti, sentono molto la sua mancanza, poter rivedere Bravi sorridere sul piccolo schermo, è stata per loro una gioia immensa. E l'affetto che gli hanno dimostrato è stato davvero grande.: "L'ho rivisto sorridere e sono scoppiata in un pianto disperato, vi giuro non so nemmeno io perché, ma il modo in cui piangevo non era normale. Forse è che mi manca troppo. Facciamo senza il forse. Io non reggo a tutto ciò", ha scritto una fan.

"Michele ieri sera è stato immenso. Un piccolo colpo al cuore,ne avevamo proprio bisogno. Ho pianto tutte le mie lacrime", ha aggiunto un'altra. "Secondo lei ha senso continuare a comporre?"."Tu devi continuare a comporre, perché sei bravo davvero e lo sai che non lo dico spesso", ha scritto un altro riprendendo le parole dette dagli attori nella fiction.

Per ora sulle sue pagine social continua a regnare il silenzio, ma i fan sperano che Michele Bravi lo rompa presto.

