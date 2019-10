Michele Caruso e il 'vaffa' in diretta a Federica Sciarelli: "Non se l'aspettava"

"Sono Michele Caruso, come sta? Vaff***", così Michele Caruso si è intrufolato durante l'ultima puntata di 'Chi l'ha visto?', sorprendendo al telefono Federica Sciarelli che stava invece aspettando delle informazioni su una ragazza scomparsa. "Ma la sono beccata tutta - ha risposto la conduttrice -. Ogni tanto capita che questo Michele Caruso, che deve farsi curare, fa gli scherzi. La parolaccia non era per voi, ma per noi. Il problema è che ci sono i nostri familiari che qui stanno aspettando delle segnalazioni".

Un bel risultato per il famoso disturbatore televisivo, che ha commentato la vicenda ai microfoni de La Zanzara: "L'ho mandata a fan***o perché c'erano dei precedenti, non se l'aspettava. Mi deve ringraziare. Se leggete i dati, la puntata più vista dai tempi di Donatella Raffai è quella dell'altra sera con me (notizia non vera, ndr)".

Le sue incursioni tv sono ormai note, per lui irrinunciabili: "Sono un malato di protagonistmo, oggi ero sul Corriere.it accanto a Donald Trump. Provo un godimento indefinibile. Si parla tanto sui giornali di tutti quelli che vanno dalla De Filippi e mostrano i muscoli, le tette e le gambe e nel 2019 uno come Michele Caruso, che ha tre lauree dopo la maturità classica, per avere un po' di visibilità deve fare delle incursioni".