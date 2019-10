Michelle Hunziker e le critiche per ‘Amici Celebrities’: il “consiglio giusto” di Tomaso Trussardi

Non è stato facile, non lo sarebbe stato per chiunque sostituire Maria De Filippi alla conduzione di ‘Amici Celebrities’, programma nato dalle costole di un talent ormai storico per casa Mediaset e conformato alla presenza della sua autrice. Ma Michelle Hunziker ha accolto la sfida e, come da accordi intercorsi già prima dell’inizio della prima edizione vip dello spin-off, ha accettato di prendere il posto di Maria quale padrona dello studio e delle dinamiche di gara. Prevedibile che il pubblico non accogliesse alla grande staffetta tra le due (lo share del programma è passato dal 19% al 15%), altrettanto prevedibile lo spirito determinato di Michelle, entusiasta per la presenza della stessa Maria in qualità di giudice speciale nel suo secondo appuntamento da conduttrice.

Tuttavia, il peso di cotanta eredità si è fatto sentire anche per la sempre sorridente Michelle: “Condurre Amici Celebrities è più difficile di Sanremo”, ha ammesso nei giorni scorsi, commentando una situazione che è stato argomento di intervista al settimanale Gente.

Michelle Hunziker commenta la conduzione di ‘Amici Celebrities’

Il settimanale Gente racconta di come Michelle sia arrivata addirittura a dormire “tre ore per notte. E a tenerla sveglia non sono le due piccole figlie, sono i pensieri”. “Anch’io sono un essere umano” ha detto la showgirl riferendosi alle critiche ricevute che comunque considera parte dei rischi del mestiere. Perché Michelle è una combattiva: “Quando i commenti non sono costruttivi giro in fretta pagina e mi rimbocco le maniche… Accetto le sfide”, ha affermato Michelle che può contare sul supporto delle persone più importanti della sua vita tra cui il marito Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker ad ‘Amici Celebrities’: il supporto di Tomaso Trussardi

“C’è sempre stato un dialogo profondo e costruttivo”, racconta la Hunziker riferendosi al marito, sempre al suo fianco, anche alla vigilia del suo debutto ad ‘Amici Celebrities’. “Mi confronto con lui su tutto. E anche in questo caso Tomaso mi ha dato un consiglio giusto, da imprenditore, non da marito”, ha confidato Michelle: “Mi ha detto: ‘Se sei abituata a prendere voti alti, hai la sindrome del 30 e lode, e quando prendi solo 30 ti abbatti. Guarda i risultati: 2,7 milioni di telespettatori non sono così male’. Ha ragione!”.

E sì che ha ragione…