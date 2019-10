Michelle Hunziker verso 'Amici Celebrities' col supporto speciale di Tomaso Trussardi

Una grande sfida alle porte per Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera è pronta per ereditare il timone di 'Amici Celebrities' direttamente da Maria De Filippi, ideatrice, presentatrice e produttrice del programma, che lascia la trasmissione dopo il successo delle prime tre puntate. Un 'cambio della guardia' nei piani sin dal lancio del talent show di Canale 5 e ormai prossimo ad arrivare nella serata di mercoledì 9 ottobre. E così ieri Michelle parte oggi alla volta di Roma, dove si trovano gli studi televisivi.

Michelle Hunziker pronta per Amici Celebrities con Tomaso

‘’Buongiorno!! si parte per Roma carichi...’’, scrive sulle Instagram stories Michelle in un video dove è in macchina con dei vistosi occhiali da sole a specchio in compagnia del marito Tomaso Trussardi: ‘’Mi sta accompagnando in stazione per preparare Amici Celebrities’’, aggiunge la neo conduttrice del talent show entusiasta.

Maria De Filippi: "Michelle alla guida del programma da mercoledì"

Ad ufficializzare la notizia del 'passaggio di testimone' è la stessa De Filippi che sabato sera, al termine del programma, ha detto: ‘’Vi devo dire una cosa, ‘Amici Celebrities’ è una costola di ‘Amici’, non lo abbiamo chiamato vip per non assomigliare ad altri programmi… pensa che pirla!’’, frase che in molti hanno interpretato come una frecciatina alla conduttrice di ‘Ballando con le Stelle’.

"Molto sinceramente alla guida di questo programma non dovevo esserci io ma Michelle Hunziker - ha aggiunto la De Filippi- succede però che inizia ‘Striscia la Notizia’, una trasmissione molto importante per Canale 5 e Michelle non può. Oggi ha finito quindi dalla prossima settimana vedrete Michelle alla guida del programma, non di sabato sera perché inizierà Tú sí que vales, ma di mercoledì sera con Michelle Hunziker’’.