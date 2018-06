Michelle Hunziker "raccomanda" Aurora a Baudo: "Fai fare Sanremo anche a lei"

Il sogno di seguire le orme della mamma si sta realizzando per Aurora Ramazzotti, ma la strada per raggiungere Michelle Hunziker è ancora lunga. Il passo, però, è bello deciso. Se poi ci si mette una buona parola, ancora meglio.

Anni di fatiche per rispedire al mittente le martellanti insinuazioni sulla "raccomandazione" da parte di due genitori così famosi, e per dimostrare di riuscire a farcela con le sue forze, poggiandosi su quel talento che a onor del vero le si deve in parte riconoscere, e poi basta una battuta a far crollare tutto il castello.

Ingenua - ma mica poi tanto - certamente spontanea, Michelle Hunziker ha approfittato dei complimenti rifilati ad Aurora da Pippo Baudo, ospite della terza puntata di "Vuoi Scommettere?", per proporgli la figlia su un piatto d'argento: "Pippo, potrebbe esserci un futuro Sanremo con te e Aurora - ha punzecchiato furbetta la conduttrice - L'hai fatto fare a me, lo fai fare anche a lei".

Cuore di mamma. Fortuna però che il collegamento era stato interrotto e Aurora, che proprio non ama certe attenzioni da chioccia e occhi di riguardo, soprattutto quando si tratta di questo lavoro, si è risparmiata almeno la fatica di uscire dall'impasse. La ramanzina sarà arrivata a casa, a parti inverse rispetto ai normali canoni.

Bando alle ciance, la vera notizia: Pippo non ha detto no. "Ho ancora trent'anni di vita - ha risposto il re del Festival - hai voglia!". Un modo elegante per tirarsene fuori oppure un futuro "l'ho inventata io"?