Michelle Hunziker in tv con la figlia: “Aurora si è guadagnata la fiducia di Mediaset”

Una manciata di giorni ancora e poi Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti esordiranno insieme nel programma di Canale 5 ‘Vuoi scommettere?’, in onda il 7 maggio in prima serata su Canale 5.

L’una come conduttrice, l’altra nel ruolo di inviata del programma, mamma e figlia hanno iniziato a ‘scaldare’ il pubblico con qualche sketch, pubblicato su Instagram come anticipazione di ciò che i telespettatori vedranno nelle puntate dello show che riprende il ‘vecchio’ ‘Scommettiamo che?’.

E sempre attraverso il suo profilo social, a pochi giorni dal debutto, la showgirl svizzera ha voluto esprimere la gioia di iniziare questa avventura professionale accanto alla figlia.

A corredo della copertina di Tv Sorrisi e Canzoni che mostra mamma e figlia sorridenti, Michelle Hunziker ha pubblicato un commento che ben esprime l’orgoglio di mamma per la figlia che adesso si trova ad essere sua collega.

“Non so descrivervi l’emozione di questo scatto...non è solo una copertina’ bensì l’inizio di una nuova avventura che porta con se sempre delle grandi sfide, ma anche una grande occasione per Aurora… che si è guadagnata la fiducia di Mediaset per affrontare il suo personalissimo cammino verso ciò che ha sempre sognato di fare...poterlo affrontare insieme è davvero un grande privilegio”.

Molti i follower che stanno facendo loro i migliori auguri per questa nuova esperienza grazie alla quale la primogenita di Michelle ed Eros Ramazzotti avrà modo di lavorare fianco a fianco con la mamma e di affinare la già evidente complicità che connota il loro rapporto.